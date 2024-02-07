شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا بقذيفة مضادة للدروع غرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آلية إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة مضادة للدروع غربي مدينة غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وكانت فصائل فلسطينية، أعلنت قبل قليل استهداف 7 جنود إسرائيليين كانوا يتحصنون في شقة سكنية قرب مدرسة غربي خان يونس، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 11 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة لمغادرة قطاع غزة بشكل عاجل من أجل إنقاذ حياتهم.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وفاة مريضة جراء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

ومن ناحيتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال غزة، منوهة بأنها بحاجة إلى وصول الإمدادات والوقود وعودة الطواقم الطبية من الجنوب.

فيما أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عن قلقها من انتشار الأمراض في قطاع غزة بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة.

وأعلنت "الأونروا"، تضرر 84% من مرافقها الصحية في غزة بسبب الهجمات.