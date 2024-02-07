وزير فلسطيني لـ "الخليج 365": قرار أمريكا ضد منظمة التحرير يتناقض مع تصريحاتها عن حل الدولتين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في مقابلة مع "الخليج 365"، إن القرار يتناقض مع تصريحات الإدارة الأمريكية التي تدعي أنها تعمل على حل الدولتين، حيث هناك طرفان إسرائيل ومنظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، ولا يمكن لواشنطن التعامل مع طرف واحد على حساب الطرف الآخر.

21 يناير, 08:18 GMT

واعتبر الوزير الفلسطيني أن القرار جائر وغير مبرر ويتنافي مع سياسات أمريكا المعلنة بإقامة دولة فلسطينية، وهو غير مقبول، وقد يكون المراد منه إرضاء إسرائيل على حساب بديهيات القضية الفلسطينية.

وأكد أن منظمة التحرير الممثل الوحيد وهي من كانت خلف اتفاقية السلام مع إسرائيل، ومن شكلت السلطة الوطنية الفلسطينية الموجودة في كل فلسطين، والتي تعمل دون أن يكون هناك أي تصرفات عدائية أو قتالية من جانب السلطة تجاه المحتل الإسرائيلي.

وصادق مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، الخميس الماضي، على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

1 فبراير, 10:24 GMT

ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر منصة "إكس"، القرار بـ"الخطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد".

واعتبر الشيخ، القرار بأنه "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي، الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالرد والتوضيح.