وزير فلسطيني لـ"الخليج 365": روسيا تقف دائما مع الحق وتقف دون مواربة في وجه أمريكا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف زيارة، في مقابلة مع "الخليج 365"، أن "فلسطين تقدر مواقف روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، تجاه الشعب الفلسطيني والسلطة بشكل مباشر، ومن خلال المؤسسات الدولية والأمم المتحدة".

19 ديسمبر 2023, 17:27 GMT

وأكد أن "روسيا تقف دائما مع الحق، وتستطيع أن تقول كلمة لا في وجه أكبر قوة بالعالم أمريكا، لأنها تؤمن بالحقوق وتقف معه دون مواربة، في مواجهة قرارات مجلس الأمن الذي يحكمه الفيتو الأمريكي".

وأوضح أن الدعم الروسي لفلسطين على المستوى السياسي والدبلوماسي يمتد إلى الاقتصاد، حيث هناك مشاريع روسية في كل الأراضي والمدن الفلسطينية، ما يعكس الصداقة بين البلدين.