وزير الأشغال الفلسطيني: إسرائيل والغرب ماضون في مخطط التهجير ووقف تمويل الأونروا جزء من المؤامرة

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أمس, 13:39 GMT
واعتبر الوزير الفلسطيني قرار بعض الدول بوقف تمويل وكالة الـ"أونروا" في قطاع غزة، مشاركة علنية ومباشرة في الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأعلنت دول غربية عدة، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، تعليق تمويلها للـ"أونروا" إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة عمل مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"أونروا" في قطاع غزة.
5 فبراير, 17:49 GMT
وأضاف البيان أن "المجموعة ستقيّم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".
وأعلن المفوض العام للـ"أونروا"، فيليب لازاريني، أنه سيبقى في منصبه على الرغم من المطالب الإسرائيلية باستقالته، مؤكدا أنه لن يستسلم للمطالب الإسرائيلية.