وزير الأشغال الفلسطيني: إسرائيل والغرب ماضون في مخطط التهجير ووقف تمويل الأونروا جزء من المؤامرة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف زيارة في مقابلة مع "الخليج 365"، أن "الحرب الإسرائيلية في غزة دفعت مليون و800 ألف فلسطيني يعيشون النزوح الداخلي من الشمال إلى مدن الجنوب في خان يونس ورفح والوسطى".

أمس, 13:39 GMT

واعتبر الوزير الفلسطيني قرار بعض الدول بوقف تمويل وكالة الـ"أونروا" في قطاع غزة، مشاركة علنية ومباشرة في الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأكد أن "قرار وقف تمويل الأونروا يعني الحكم بالموت على المواطنين في قطاع غزة"، مضيفا: "بالتالي الدول التي أوقفت التمويل هي بالنسبة لنا مشاركة بصورة مباشرة في هذه الإبادة وجزء من مؤامرة التهجير".

وأعلنت دول غربية عدة، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، تعليق تمويلها للـ"أونروا" إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة عمل مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"أونروا" في قطاع غزة.

5 فبراير, 17:49 GMT

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، أول أمس الاثنين، إنه "بالتشاور مع المفوض العام للأونروا، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تقودها كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة".

وأضاف البيان أن "المجموعة ستقيّم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".

وأعلن المفوض العام للـ"أونروا"، فيليب لازاريني، أنه سيبقى في منصبه على الرغم من المطالب الإسرائيلية باستقالته، مؤكدا أنه لن يستسلم للمطالب الإسرائيلية.