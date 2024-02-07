مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة

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ولفتت القناة إلى قول المصدر، إن هناك جهود مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أن مصر وقطر سترعيان جولة جديدة من المفاوضات، غدا الخميس، في القاهرة.
31 يناير, 12:35 GMT
وكان القيادي في حركة حماس الفلسطينية، غازي حمد، قد كشف أن "رد الحركة على مقترح اتفاق باريس بينها وبين إسرائيل، كان واضحًا وصريحًا"، مشيرًا إلى أن "الحركة رأت تعديل بعض الأمور وتحديدها وأنها تريد انسحابا كاملًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تسلمت ردًا من حركة حماس، على المقترحات التي تم التوصل إليها في اجتماع باريس بين ممثلي أمريكا وإسرائيل وقطر ومصر، حول صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 123 في أعقاب إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.