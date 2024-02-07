شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: الأمن الغذائي أولوية وإنهاء النزاعات المؤدية للجوع ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة الدول العربية أن ملف الأمن الغذائي يتصدر أولويات العمل العربي المشترك، في ظل تفاقم التحديات التي تواجه هذا الملف على الصعيدين العربي والعالمي.



جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "العدالة الغذائية من منظور حقوق الانسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، في العاصمة القطرية "الدوحة" حيث تشارك على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية من إدارتي حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في فعلليات المؤتمر.



ودعت السفيرة أبو غزالة، إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل بناء السلام وإنهاء النزاعات التي تولد الجوع وتساهم في منع وصول الغذاء إلى الأكثر تضرراً واحتياجاً.



ونبهت إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة في يومه 122، حيث أن من لا يموت في غزة تحت القصف يموت من الجوع والعطش لعدم وصول الغذاء والماء والعلاج، وحيث يعتمد سكان القطاع جميعهم على المساعدات الإنسانية التي لا تصل.



وتساءلت السفيرة أبو غزالة :كيف يمكن أن نتحدث عن العدالة الغذائية عندما لا تستطيع الجهات الفاعلة في المجال الانساني الوصول الآمن والمستدام إلى جميع المحتاجين في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني؟



وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الأربعاء بأن الأمانة العامة للجامعة ساهمت بثلاث أوراق عمل تمحورت الأولى حول "دبلوماسية إعمال الحق في الغذاء وتحقيق العدالة الغذائية في الدول العربية: التحديات والفرص" والتي سلطت الضوء على أبرز المبادرات العربية المعنية بتحقيق الأمن الغذائي العربي وآليات إعمال الحق في الغذاء في المنطقة العربية.



وتناولت ورقة العمل الثانية "دور المجتمع المدني العربي في إعمال الحق بالغذاء وتحقيق العدالة الغذائية" التي استعرضت جهود جامعة الدول العربية في إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي العربي لاسيما في ضوء النتائج والتوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة لمنتدى المجتمع المدني المنعقد يوم 24 أكتوبر 2023 تحت شعار "المجتمع المدني والأمن الغذائي" في إطار منتديات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة المقرر عقدها بالجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال العام الجاري.



وتم خلال ورقة العمل الثالثة التي جاءت بعنوان بعنوان "دور آليات المسائلة في كفالة الحق في الغذاء ومنع تحيز النظم الغذائية" ،إبراز دور لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في إعمال الحق في الغذاء في الدول العربية.



وأشار البيان إلى أن السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة عقدت لقاءات جانبية على هامش أعمال المؤتمر مع كل من : مريم العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر، وندى الناشف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان، حيث تناول اللقاءان سبل تعزيز التعاون المشترك في الموضوعات المعنية بحقوق الإنسان في منطقتنا العربية.



ويعقد المؤتمر بمبادرة من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر بتنظيم مشترك مع كل من: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.