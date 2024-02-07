شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. توقف الإنترنت يقطع الاتصالات عن الملايين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مرصد نت بلوكس المعني بمتابعة خدمة الإنترنت، إن مشغلي الإنترنت الثلاثة الرئيسيين في السودان خرجوا عن الخدمة اليوم الأربعاء، مما أدى إلى انقطاع الاتصالات عن ملايين عالقين في مناطق الصراع أو يفرون بحثا عن ملاذ آمن.

ويمكن أن يؤدي توقف الشبكات أيضا لتجميد المحافظ الإلكترونية التي يعتمد عليها الكثيرون في ظل نقص واسع النطاق للنقود.

وتحذر وكالات الإغاثة من انتشار الجوع في السودان ومن ظروف شبيهة بالمجاعة في بعض المناطق نتيجة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل. قطاع الاتصالات وخرجت اثنتان من الشبكات من الخدمة منذ يوم الجمعة، وعزت مصادر في قطاع الاتصالات ووكالة الأنباء الحكومية ذلك إلى إغلاق قوات الدعم السريع الشبكات التابعة لشركتي إم.تي.إن سودان وسوداني.

وقال مرصد نت بلوكس أن زين سودان خرجت أيضا من الخدمة.

ونفى مصدر من قوات الدعم السريع مسؤوليتها ولم توجه الشركات علانية اتهاما لأي جهة.