شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلق نداءً لتمويل المساعدات إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات إنسانية

دعا الأطراف المتنازعة في#السودان إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات الإنسانية، بشكل آمن ودون عوائق، إلى المناطق المتضررة من النزاع.#اليوم

للمزيد: https://t.co/ot0KITP1EM pic.twitter.com/cWiZ8BAv2z— صحيفة اليوم (@alyaum) دعا الأطراف المتنازعة في #السودان إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات الإنسانية، بشكل آمن ودون عوائق، إلى المناطق المتضررة من النزاع.#اليوم



للمزيد: https://t.co/ot0KITP1EM pic.twitter.com/cWiZ8BAv2z — صحيفة اليوم (@alyaum) February 2, 2024

الدمام - شريف احمد - حثت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، الدول على عدم نسيان المدنيين الذين يئنون تحت وطأة الحرب في السودان.وأطلقت نداء لجمع 4.1 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم الإنسانية، وكذلك تقديم الدعم لأولئك الذين فروا إلى دول مجاورة.يأتي ذلك في وقت دمرت فيه الحرب المستمرة منذ 10 أشهر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، البنية التحتية للبلاد، وترتبت عليها تحذيرات من حدوث مجاعة ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.تقول الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي نحو 25 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في حين فر أكثر من 1.5 مليون إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نداء مشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء، إلى تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية إلى 14.7 مليون شخص.وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، لدبلوماسيين في مقر المنظمة الدولية بجنيف "لا يزال المجتمع الدولي ينسى السودان".وأضاف "هناك نوع معين من القسوة فيما يتعلق بعالم العمل الإنساني وهو التنافس في المعاناة والتنافس بين المناطق: أعاني أكثر منك لذا أحتاج للحصول على المزيد من الاهتمام والمزيد من المال".وطلبت المفوضية 1.4 مليار دولار لدعم ما يقرب من 2.7 مليون شخص في خمس دول مجاورة للسودان في إطار هذا النداء.وقال جريفيث إن المجتمع الدولي بحاجة إلى التحرك من منطلق زيادة الشعور بالضرورة الملحة.وأضاف "يجب ألا ننسى السودان... هذه هي الرسالة البسيطة التي يجب أن أوجهها اليوم".