الخليج اليوم .. فيديو يخطف قلوب السعوديين.. أم توصل ابنتها المدرسة بكرسي متحرك

الرياض - كتب موسى القحطاني -

خطف فيديو قلوب السعوديين بعدما حقق رواجاً لافتاً في منصات التواصل الاجتماعي، لسيدة مقعدة تقوم بإيصال ابنتها إلى المدرسة، عبر كرسيها المتحرك.

وحصد المقطع تعاطف الكثيرين على منصات التواصل، مشيدين بما تقوم به السيدة لإكمال مسيرة ابنتها التعليمية رغم ظروفها الصحية.

تخفيف عناء التنقل على الأم

فيما تمنى رواد منصات التواصل الاجتماعي من وزارة التعليم شمول الطالبة ضمن النقل المدرسي لتخفيف عناء التنقل على والدتها التي تسير عبر كرسي متحرك، وأيضا حفاظاً لها من الحوادث المرورية.

يشار إلى أن برنامج النقل المدرسي يعنى بنقل الطلبة وتيسير وصولهم من البيت إلى المدرسة، وبالعكس بوسيلة نقل مناسبة تتوفر فيها عناصر السلامة تحت إشراف ورعاية مشرف نقل مناسب.

وتحد هذه الخدمة من الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود، والوصول إلى توفير نقل مدرسي آمن ومريح وفق أفضل المواصفات في مستويات الخدمة المقدمة.