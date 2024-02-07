شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. 11 ألف جريح ومريض دون علاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك عجز في علاج 11 ألف جريح ومريض بقطاع غزة.

وأشارت إلى عدم توفر العلاج والمستلزمات الطبية، إضافة إلى خطورة وضعهم الصحي. العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ومن بين 11 ألف جريح ومريض سبعة آلاف جريح أصيبوا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 124 على التوالي، وهم بحاجة ماسة لإنقاذ حياتهم من خلال استكمال علاجهم خارج القطاع.

ونتيجة لعدم توفر العلاج تُفقد حياة جرحى ومرضى في مستشفيات القطاع، التي تعرض 90 % منها للقصف والحصار الإسرائيلي.

وذكرت أن 350 ألف مريض مصابون بالأمراض المزمنة يبحثون عن علاج في مستشفيات ومراكز القطاع ولا يجدونه مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع تدفق إمدادات الدواء والغذاء. أكثر من 10 آلاف مريض سرطان وبينت أن من بين هؤلاء أكثر من 10 آلاف مريض سرطان لم يحصلوا على جرعاتهم العلاجية منذ عدة أشهر، مما فاقم من وضعهم الصحي.

وأكدت أن مرضى الكلى يصارعون الموت مع إعلان مستشفى أبو يوسف النجار في جنوب قطاع غزة عن عدم قدرته على استيعاب مئات مرضى غسيل الكلى الذين نزحوا من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وانقطعت بهم سبل العلاج مع حصار الاحتلال لكبرى مستشفيات القطاع، وهما مستشفى الشفاء بغزة وناصر بخان يونس. انهيار المنظومة الصحية في غزة

وحذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، من استمرار انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات جنوب قطاع غزة، وعجز تلك المستشفيات خاصة في رفح عن تقديم العلاج لنحو مليون ونصف المليون فلسطيني يقيمون في خيام ومراكز الإيواء ولا يتوفر لهم الغذاء والدواء.

وبينت أن مدينة رفح التي تحتضن أكثر من 70 % من النازحين انتشر في صفوفهم أمراض معدية مثل الالتهاب الكبدي والأمراض الجلدية، وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي.