شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم من النساء والأطفال.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 27708 والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 124 على التوالي إلى 27708 شهداء، والجرحى إلى 67147 معظم الضحايا من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 123 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب العشرات بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.أصدرت لجنة المندوبين الدائمين المنبثقة عن مجلس جامعة الدول العربية، تقريراً تضمن 19 إجراءً عملياً في الإطار الاقتصادي والقانوني والسياسي والدبلوماسي، يمكن أن تقوم بها الدول العربية سواءً على المستوى الوطني أو على المستوى العربي، لوقف جريمة "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- ضد الشعب الفلسطيني.للمزيد عن تقرير اللجنة العربية اضغط هنا.