شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يجدد الدعوة إلى وقف فورى لإطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عن "قلقه وانزعاجه" بشأن التقارير التي تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم نقل التركيز فى العمليات العسكرية إلى رفح جنوبي قطاع غزة.. وقال:إن "الوضع في قطاع غزة يشكل جرحا نازفا في ضميرنا الجماعي يهدد المنطقة برمتها".



ولفت جوتيريش- فى كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء "إن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى تفاقم الكابوس الإنساني بشكل كبير مع عواقب إقليمية لا توصف، وادعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".



وأضاف جوتيريش- وفقا للموقع الإلكتروني الأمم المتحدة اليوم/الأربعاء/- "لا شيء يبرر الهجمات المروعة التي شنتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، وليس هناك أي مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، ومع ذلك أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى الدمار والموت في غزة على نطاق واسع وبسرعة لا مثيل لها منذ أن أصبحت أميناً عاماً".