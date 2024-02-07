شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ضبط إرهابي كان ينشط ضمن جماعات خارجية و352 مهاجرا غير شرعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري القبض على إرهابي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية في الخارج، وضبط ٧ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و٣٥٢ مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع .



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم الأربعاء أنه خلال الفترة من ٣١ يناير المنصرم إلى ٦ فبراير الجاري، وفي سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، تم القبض، بجنوبي البلاد، على الإرهابي المسمى "ولد بوقصيب مختار" الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج، فضلا عن ٧ عناصر دعم للجماعات الإرهابية.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط ٥٥ تاجر مخدرات، وإحباط دخول كمية من المواد المخدرة إلى داخل الأراضي الجزائرية عبر الحدود، وأكثر من ١٨٥ ألف قرص مخدر.



وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ ١٤٨ شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على ٣٥٢ مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.