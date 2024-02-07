نتنياهو: النصر الكامل على "حماس" يمكن تحقيقه خلال أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح نتنياهو: "نحن في طريقنا لإكمال النصر، وهو قريب، نحن لا نتحدث عن سنوات أو عشرات السنين، وإنما عن شهور".

وأضاف في مؤتمر صحفي، في وقت من المتوقع فيه أن ترد فيه إسرائيل على اتفاق جديد مع حماس: "جيش الدفاع الإسرائيلي يفعل المعجزات".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل لن توافق أبدا على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها حركة "حماس" الفلسطينية، التي تنطوي على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وقال مصدر في مكتب نتنياهو: "حقيقة أن حماس تطالب إسرائيل بسحب قواتها من أجل وقف إطلاق النار أمر لن توافق عليه إسرائيل أبدا".

وأضافت قناة "بي بي سي" التلفزيونية أن إسرائيل تدرس الاقتراح، لكنها متشائمة بشأنه، ومن المقرر أن اقتراح حماس سيناقش في الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، وفي المجلس العسكري يوم الخميس.

وكانت حركة "حماس" قد أوضحت في بيان لها أنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة، وأضاف البيان: "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".