شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي بمقديشو والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع في سوق بالعاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأبرياء.وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية النكراء، وتقدم بتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبه، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.وأكد الأمين العام مجددًا، إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.