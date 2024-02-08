شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: وقف إطلاق النار بغزة الفاصل الأساسي لإنقاذ المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، ضرورة ضمان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة؛ معتبرا أن ذلك هو الفاصل الأساسي لإنقاذ المدنيين، مشددا على ضرورة تزويد السكان بالقطاع بالمساعدات الإنسانية، وكذلك تهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية، التي قد تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن "الفاصل الرئيسي لأي صفقة رهائن محتملة بين إسرائيل وحماس؛ يتوقف على وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة".



وفي غضون ذلك، وصف "فيرشينين"، عملية إبرام صفقة جديدة بأنها "معقدة للغاية".