شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تتولى رئاسة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء، رئاسة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

وتسلم الرئيس الجزائري رئاسة هذه الآلية من رئيس جمهورية سيراليون جوليوس، مادا بيو، الرئيس السابق للمنتدى، وذلك خلال الجلسة المنعقدة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشاركت مصر في هذه الجلسة ممثلة في رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الذي ألقى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وأكد فيها التزام الدولة بتطبيق مبادئ الحوكمة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي وذلك حرصا على دعم مهام هذه الآلية الإفريقية.

يذكر أن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء هي مبادرة تتبناها عدد من الدول الإفريقية بينهم مصر، وتختص الآلية بمجالات: الديمقراطية، والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تجسيدا لمبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الإفريقية".

وبدأت الآلية عملها بالفعل في 9 مارس 2003 كأداة إفريقية للرصد والتقييم الذاتي، هدفها تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الإفريقية؛ تقوم الدول الأعضاء في الآلية بعملية تقييم ذاتي بشكل طوعي لأدائها في هذه المجالات.

وتركز تلك الآلية على أربعة محاور رئيسية هي: الديمقراطية والحكم السياسي الرشيد، والإدارة الاقتصادية الرشيدة، وإدارة قطاع الأعمال، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويبلغ عدد الدول الأعضاء بالآلية 37 دولة من بينها مصر التي انضمت عام 2004.