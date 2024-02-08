شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا دفاع العراق وإسبانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع العراقى ثابت محمد سعيد العباسى، مع نظيره الإسبانى مارجريتا روبليس، الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية أن "العباسي استقبل روبليس والوفد المرافق لها، وحضر الاستقبال الأمين العام، وأمين السر العام، وكبار القادة والضباط في وزارة الدفاع".



وأضافت أن الجانبين عقدا اجتماعا موسعا لبحث العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والمملكة الإسبانية وسبل تطويرها خاصة ما يتعلق منها بالجانب العسكري.