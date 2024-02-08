شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يحث الدول الممولة للأونروا على ضرورة الاستمرار فى تمويل المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، إن البعثات الدبلوماسية اللبنانية فى الدول المؤثرة والمساهمة فى تمويل الأونروا تقوم بحث هذه الدول على ضرورة الاستمرار فى تمويل هذه المنظمة وتحذيرها من خطورة تداعيات تعليق المساهمات فيها.

وأضاف بوحبيب، عقب لقاءه اليوم بمدير عام شئون الأونروا فى لبنان دوروثى كلاوس، أن لبنان يطالب في كل اجتماعات الدول التي جمدت مساعداتها بالتراجع عن هذا القرار، نظراً لأن قطع المساعدات عنهم سيؤدي إلى حرمانهم من أي مقومات لحياة ومستقبل أفضل. واعتبر أن تجميد عمل الأونروا سيدفع أجيال من الفلسطينيين، خاصة المشردين واليتامى جراء الحرب فى غزة، إلى التطرف واللجوء للعنف، مما يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد السواء.

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