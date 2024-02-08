شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القوات الأمريكية تهدد السلم الأهلى وتخرق سيادة البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت الحكومة العراقية، القوات الأمريكية بتهديد السلم الأهلي وخرق السيادة العراقية، حيث تكرر بشكل غير مسؤول ارتكاب كل ما يقوض التفاهمات والحوار الثنائي.

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الضربات الأمريكية المتكررة غير المسؤولة تهدد السلام والأمن وسيادة البلاد، وتنفذ عملية اغتيال وسط بغداد دون الاكتراث لحياة المدنيين والقوانين الدولية.

قال إن التحالف الدولي لمواجهة داعش يتجاوز تماما الأسباب والأغراض التي وجد من أجلها على أرضنا، نقلا عن القاهرة الإخبارية.