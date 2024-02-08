شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلى تشن غارات على بلدة الخيام جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام لبنانية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على بلدة الخيام جنوب البلاد.

وقع قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون والسفير الألمانى فى لبنان كورت جورج شتوكل شتيلفريد اتفاقية تُقدّم بموجبها السلطات الألمانية منحة بقيمة مليونَي يورو لدعم الجيش، على أن يخصص مليون يورو منها لتأمين الوقود ومليون يورو لدعم العلاج، وتأتي هذه المنحة كإضافة لمنحة مماثلة قدمت سابقا.

واعتبر العماد عون أن هذه المساعدة بالغة الأهمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، معربًا عن تقديره للسلطات الألمانية على وقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية.