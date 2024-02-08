شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء رفح البري يستقبل 76 مصاباً ومرافقاً فلسطينياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، 40 مصاباً و36 مرافقاً فلسطينياً من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مصري مسؤول، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بأنه تم إدخال 80 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية ومواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين وخيام للجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى 4 شاحنات وقود.

