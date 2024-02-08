شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تحذر من "انتشار مقلق" للأمراض فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من "انتشار مقلق" للأمراض في قطاع غزة، بسبب نقص المياه النظيفة والصرف الصحي، في ظل استمرار الحرب.

وأشارت الوكالة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى أن فرقها تواصل تطعيم الأطفال في غزة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وغيرها من الأمراض.

وحذرت من وجود انتشار "مقلق" للأمراض بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة في غزة، مشيرة إلى أن "بعض المرافق الصحية لا تزال تعمل" في القطاع، رغم القصف المستمر والقيود المفوضة على الوصول إلى تلك المنشآت.

وأوضحت أن "84 بالمئة من المرافق الصحية في القطاع تأثرت" بسبب الهجمات.

وكانت الوكالة قد أشارت في تقرير سابق هذا الشهر، إلى أنه حتى يوم 30 يناير الماضي، لم يكن هناك سوى 4 مراكز صحية تابعة للأونروا (من أصل 22) تعمل، وذلك في أعقاب إغلاق مركزين صحيين في خان يونس بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضحت أنه "لا يزال 277 موظفا في مجال الرعاية الصحية، يعملون في المراكز الصحية الأربعة العاملة، حيث قدموا في 30 يناير الماضي ما مجموعه 8.797 استشارة طبية".