خبراء: إنهاء مهمة قوات التحالف في العراق أصبحت ملحة بعد اغتيال واشنطن لأحد قادة الحشد الشعبي

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الجحيشي، في تصريحات مع "راديو الخليج 365"، أن "ما أقدمت عليه الولايات المتحدة هو أعلى سقف من الاستهتار تصل إليه في علاقتها بالعراق، حيث استهدفت مواطنًا عراقيًا في شوارع العاصمة بغداد، مما يجعل الكلام عن سيادة العراق كلامًا لا طائل من ورائه".

وتابع: "الرسالة واضحة جدًا من وراء القصف وهي أن اليد الأمريكية تستطيع أن تصل لأي شخص شارك ويشارك في الضربات ضد قواعدها في العراق وسوريا"، مؤكدًا أن "الرد على هذه العملية ستتسع دائرته في اليمن وسوريا والعراق"، على حد قوله.

9 ديسمبر 2023, 09:19 GMT

وأشار الجحيشي، إلى "أن ما حدث سيجعل من مهمة إنهاء الوجود الأجنبي، ممثلاً في قوات التحالف في العراق، مهمة ملحة لا بد أن الحكومة العراقية ستنجزها في المستقبل القريب".

من جانبه، قال د.عامر حسن فياض، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الأعمال الأهلية، إنه "بقدر ما تطالب واشنطن بعدم اتساع رقعة الصراع، هي نفسها تتسبب في التوتر واتساع دائرته".

وأضاف فياض، أن "كل المعطيات تشير إلى اتساع دائرة التوتر والتصعيد لحد الانفجار"، لافتًا إلى أن "طوفان الأقصى" لم يعد حدثًا عابرًا يقلق الكيان الصهيوني، وإنما يهدد وجوده.

إلى ذلك، قال د.بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"رايو الخليج 365"، إن "ما حدث في بغداد أمس ليس منبت الصلة بما يحدث في غزة"، لافتًا إلى أن أذرع إيران تناوش الولايات المتحدة وإسرائيل لتخفيف الضغط عن غزة والمقاومة هناك.

وأضاف عبد الفتاح، أن "المقلق هو أن ينفلت الوضع ويستعصي على السيطرة وتجد الولايات المتحدة نفسها في مواجهة متعددة الجبهات لا تستطيع احتوائها في البحر الأحمر ولبنان وسوريا والعراق وفلسطين"، على حد قوله.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن اللواء يحيى رسول، أن الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم في بلاده، حيث استهدفت سيارة تقل قياديين اثنين في "الحشد الشعبي" في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.

وأوضح رسول في بيان عسكري، أن هذا الإقدام جاء من خلال توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء بغداد، بصورة لا تكترث لحياة المدنيين العراقيين وللقوانين الدولية.

27 يناير, 13:35 GMT

وشدد المتحدث على أن "الولايات المتحدة تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية، مشيرًا إلى أنها تستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء الشعب العراقي، والأخطر من ذلك، أن التحالف الدولي يتجاوز الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على الأرض العراقية".

وأفاد يحيى رسول بأن المسار الأمريكي يدفع بالحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى، إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي، موضحًا أنه تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، كما يهدد بجرّ بلاده إلى دائرة الصراع.

فيما نوّه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأنه "لا يسع قواتنا المسلحة إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ أمن العراقيين وأرض العراق من كل التهديدات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "حزب الله" العراقي مقتل القيادي أبو باقر الساعدي، إثر قصف أمريكي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.

وقال الأمين العام لكتائب "حزب الله" العراقي، أبو تحسين المحداوي، في بيان: "نبارك للأمة الإسلامية، وشعبنا العراقي، ارتقاء القائد الكبير، الحاج وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) إلى جنات النعيم، ليلتحق بركب أبي عبد الله الحسين في قافلة النور، إثر قصف قوات الاحتلال الأمريكي في بغداد".

وجاء في بيان لقيس الخزعلي، الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، أنه يجب على الحكومة العراقية تقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية من العراق.

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" في بيان لها: "في 7 فبراير (شباط) الساعة 9:30 مساءً، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في العراق، ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".

28 يناير, 15:57 GMT

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرّح من قبل بأن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.

واتهمت واشنطن ما أسمتهم الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الأردن، وأكدت أنها سترد في الوقت والمكان المناسبين؛ فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ"المقاومة الإسلامية"، تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.