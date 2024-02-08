خبراء: إنهاء مهمة قوات التحالف في العراق أصبحت ملحة بعد اغتيال واشنطن لأحد قادة الحشد الشعبي

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الجحيشي، في تصريحات مع "راديو الخليج 365"، أن "ما أقدمت عليه الولايات المتحدة هو أعلى سقف من الاستهتار تصل إليه في علاقتها بالعراق، حيث استهدفت مواطنًا عراقيًا في شوارع العاصمة بغداد، مما يجعل الكلام عن سيادة العراق كلامًا لا طائل من ورائه".
وتابع: "الرسالة واضحة جدًا من وراء القصف وهي أن اليد الأمريكية تستطيع أن تصل لأي شخص شارك ويشارك في الضربات ضد قواعدها في العراق وسوريا"، مؤكدًا أن "الرد على هذه العملية ستتسع دائرته في اليمن وسوريا والعراق"، على حد قوله.
9 ديسمبر 2023, 09:19 GMT
وأشار الجحيشي، إلى "أن ما حدث سيجعل من مهمة إنهاء الوجود الأجنبي، ممثلاً في قوات التحالف في العراق، مهمة ملحة لا بد أن الحكومة العراقية ستنجزها في المستقبل القريب".
من جانبه، قال د.عامر حسن فياض، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الأعمال الأهلية، إنه "بقدر ما تطالب واشنطن بعدم اتساع رقعة الصراع، هي نفسها تتسبب في التوتر واتساع دائرته".
وأضاف فياض، أن "كل المعطيات تشير إلى اتساع دائرة التوتر والتصعيد لحد الانفجار"، لافتًا إلى أن "طوفان الأقصى" لم يعد حدثًا عابرًا يقلق الكيان الصهيوني، وإنما يهدد وجوده.
إلى ذلك، قال د.بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"رايو الخليج 365"، إن "ما حدث في بغداد أمس ليس منبت الصلة بما يحدث في غزة"، لافتًا إلى أن أذرع إيران تناوش الولايات المتحدة وإسرائيل لتخفيف الضغط عن غزة والمقاومة هناك.
وأضاف عبد الفتاح، أن "المقلق هو أن ينفلت الوضع ويستعصي على السيطرة وتجد الولايات المتحدة نفسها في مواجهة متعددة الجبهات لا تستطيع احتوائها في البحر الأحمر ولبنان وسوريا والعراق وفلسطين"، على حد قوله.
وأوضح رسول في بيان عسكري، أن هذا الإقدام جاء من خلال توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء بغداد، بصورة لا تكترث لحياة المدنيين العراقيين وللقوانين الدولية.
27 يناير, 13:35 GMT
فيما نوّه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأنه "لا يسع قواتنا المسلحة إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ أمن العراقيين وأرض العراق من كل التهديدات".
وقال الأمين العام لكتائب "حزب الله" العراقي، أبو تحسين المحداوي، في بيان: "نبارك للأمة الإسلامية، وشعبنا العراقي، ارتقاء القائد الكبير، الحاج وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) إلى جنات النعيم، ليلتحق بركب أبي عبد الله الحسين في قافلة النور، إثر قصف قوات الاحتلال الأمريكي في بغداد".
وجاء في بيان لقيس الخزعلي، الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، أنه يجب على الحكومة العراقية تقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية من العراق.
28 يناير, 15:57 GMT
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرّح من قبل بأن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.
واتهمت واشنطن ما أسمتهم الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الأردن، وأكدت أنها سترد في الوقت والمكان المناسبين؛ فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ"المقاومة الإسلامية"، تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.