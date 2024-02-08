شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد أهمية دعم المسار السياسى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة الدول العربية، أهمية دعم المسار السياسى فى ليبيا، استناداً إلى ملكية الليبيين للعملية السياسية واعتماد نهج المصالحة الوطنية الشاملة كأساس يقود لاستقرار ليبيا، وذلك انطلاقاً من التزام الجامعة العربية بمسؤولياتها الأصيلة تجاه الاشقاء فى ليبيا والحفاظ على استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير الدكتور حسين الهنداوي، خلال مشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في قمة الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقى بشأن ليبيا التي عُقدت في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، بناءً على دعوة من رئيس اللجنة دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو.

ومثل الأمين العام في القمة السفير الدكتور حسين الهنداوي، والذي نقل لرئيس جمهورية الكونغو تحيات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وتقديره لجهود بلاده في دفع مهام هذه اللجنة قدماً، والذي بدوره شكر الجامعة على الحضور والمشاركة.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الخميس، بأن الأمين العام المساعد للجامعة التقى بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة ووزراء ونواب وزراء الخارجية للدول الأعضاء في اللجنة، حيث تم استعراض التطورات المتعلقة بمشروع المصالحة الوطنية الليبية والتنسيق في هذا الصدد بين جامعة الدول العربية والأطراف المحلية والدولية المعنية.