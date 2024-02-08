شكرا لقرائتكم خبر عن رغم قيود الاحتلال.. الفلسطينيون يحيون ذكرى "الإسراء والمعراج" بالمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا مئات الفلسطينيين، اليوم الخميس، ذكرى "الإسراء والمعراج" فى المسجد الأقصى، وذلك رغم المُعيقات والقيود الإسرائيلية وحصار المسجد المبارك منذ خمسة أشهر.

ويحرص الفلسطينيون على إحياء هذه الذكرى في المسجد الأقصى، المكان الذي أسرى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المسجد بدأت رحلة المعراج.

وتوافد المصلون، رغم الحواجز والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، عبر نصب الحواجز العسكرية، وإجراء تفتيشات دقيقة في بطاقات الفلسطينيين، ومنع العديد منهم من الوصول إلى الأقصى.

واقتصرت احتفالات هذا العام على عقد حلقات الذكر في مصليات الأقصى، ومواعظ دينية، ومدائح نبوية في أجواء روحانية.

وشهدت أسواق القدس، خاصة البلدة القديمة منها المحاصرة منذ خمسة أشهر، نشاطا في حركة المتسوقين، الذين ساروا في الأزقة للوصول إلى أبواب المسجد الأقصى، مرددين الأناشيد الدينية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم امرأة فلسطينية قرب باب "السلسة" أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك لم تُعرف هويتها.