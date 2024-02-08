شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب تونس بالأمم المتحدة يدعو إلى الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة طارق الأدب اليوم الخميس، إلى ضرورة الوقف الفورى لاطلاق النار فى قطاع غزة، مشددا على ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين وتسريع دخول ايصال المساعدات الانسانية .

وأعرب المندوب التونسي ـ في بيان القاه باسم المجموعة العربية بمناسبة اجتماع الجمعية العامة حول أولويات الأمين العام لسنة 2024 ـ عن رفض المجموعة العربية القاطع لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد سكان قطاع غزة وفي باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، ولأي محاولات للتهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم .

وثمن مواقف الأمين العام للامم المتحدة إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجهوده المتواصلة ودعواته المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ومنع التهجير القسرى للفلسطينيين.وذلك وفقا لبيان صادر عن البعثة التونسية الدائمة بالامم المتحدة .

ومن جهة أخرى ، أعرب المندوب التونسي باسم المجموعة العربية عن التقدير لمواقف الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجهوده لدعم السلم والأمن الدوليين في العالم ودفع مسارات تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد حلول للأزمات القائمة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الماثلة لاسيما تأثيرات التغيرات المناخية وتمويل التنمية وأوضاع اللاجئين والمهجرين قسريا ودعم حقوق الإنسان وتوفير المساعدات الإنسانية ومكافحة الفقر وجسر الهوة الرقمية وإصلاح المنظومة المالية الدولية وعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب .

وأكد على دعم المجموعة العربية للعمل متعدد الأطراف وللنهج الإصلاحي لمنظمة الأمم المتحدة الذي يهدف تفعيل دورها بشكل اكبر.