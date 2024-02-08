شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ومستشار ألمانيا يؤكدان ضرورة منع اتساع دائرة الصراع فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الألمانى أولاف شولتس، أهمية تكثيف الجهود لمنع اتساع دائرة الصراع فى المنطقة، إضافة إلى إيجاد أفق للسلام القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمى الذى يصب فى مصلحة الجميع.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس، من المستشار الألماني، حيث بحثا خلاله تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها مستجدات الأزمة في قطاع غزة وضرورة توفير الحماية للمدنيين في القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة.

كما تطرق الاتصال إلى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.