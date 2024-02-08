شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: استهدفنا قوة من جيش الاحتلال بصاروخ موجه فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية، قبل قليل، إنها استهدفت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتحصن فى إحدى الشقق السكنية غرب مدينة خان يونس بقطاع غزة بصاروخ موجه، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل. وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت استهداف دبابة "ميركافا 4" بقذيفة الياسين 105 بمحيط مفترق الصناعة بمدينة غزة.

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