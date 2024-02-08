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فصائل فلسطينية: استهدفنا قوة من جيش الاحتلال بصاروخ موجه فى خان يونس

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القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية، قبل قليل، إنها استهدفت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتحصن فى إحدى الشقق السكنية غرب مدينة خان يونس بقطاع غزة بصاروخ موجه، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

 

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت استهداف دبابة "ميركافا 4" بقذيفة الياسين 105 بمحيط مفترق الصناعة بمدينة غزة. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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