شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن يستقبل العاهل الأردنى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر البيت الأبيض، اليوم /الخميس/، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، سوف يستقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين المقبل؛ حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكان الديوان الملكى الأردني، قد أوضح - فى وقت سابق اليوم- أن العاهل الأردنى سيلتقى فى العاصمة واشنطن، الرئيس الأمريكى جو بايدن، وأركان الإدارة الأمريكية وعددا من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالكونجرس.



وبدأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، اليوم، جولة خارجية تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا، بهدف حشد الدعم الدولى من أجل وقف إطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسى يقود إلى تسوية شاملة تنهى الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.