شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن 3 جرحى فى استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة بمدينة النبطية بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام بأن هناك أنباء عن ثلاثة جرحى جراء استهداف المسيرة الإسرائيلية لسيارة بمدينة النبطية جنوب لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكان مراسل القاهرة الإخبارية قد أفاد بوجود تحليق مكثف للطيران والمسيرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فوق مدينة النبطية فى جنوب لبنان.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل له قبل قليل، بأن هناك مؤشرات بأن الشخصين الذين استهدفتهما المسيرة الإسرائيلية فى النبطية من حزب الله اللبناني، وأفادت وسائل إعلام لبنانية أنه تم استهداف السيارة بصاروخ موجه، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة كانوا يستقلونها فى محافظة النبطية بجنوب لبنان. وكانت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قد استهدفت سيارة فى محافظة النبطية بجنوب لبنان.