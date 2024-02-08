شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: هجوم النبطية رد على إصابة ضابط بجروح خطيرة في كريات شمونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال أن هجوم النبطية جاء ردا على إصابة ضابط في صفوفنا بجروح خطيرة صباح اليوم في كريات شمونة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وكانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن شخصين قتلا جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة كانا يستقلانها فى محافظة النبطية بجنوب لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الدفاعات الجوية اعترضت هدفا جويا اجتاز الحدود بعد دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.