شكرا لقرائتكم خبر عن تبون يعزى فى استشهاد 3 عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية بجنوبى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس الجزائرى، عبدالمجيد تبون، اليوم تعازيه لعائلات الشهداء الثلاثة الذين سقطوا على إثر حادث سقوط مروحية عسكرية بجنوبى البلاد.

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، تقدم الرئيس الجزائرى، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، عبدالمجيد تبون، بأسمى عبارات التعازى والمواساة إلى أسر الشهداء، وإلى كل أفراد الجيش الجزائرى.

كانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت اليوم /الخميس/ استشهاد 3 من أفراد القوات الجوية إثر سقوط هليكوبتر عسكرية بجنوبى البلاد، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق حول ملابسات الحادث.