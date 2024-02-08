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طيران الاحتلال يشن غارات على الحى الشرقى في بلدة الخيام جنوب لبنان

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القاهرة - سامية سيد - شن طيران الاحتلال الإسرائيلى غارات على الحى الشرقى في بلدة الخيام جنوب لبنان، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

كما أعلن جيش الاحتلال، أن حزب الله اللبناني يعلن استهداف مربض الزاعورة وموقع بركة ريشا الإسرائيليين بالصواريخ بتحقيق إصابات مباشرة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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