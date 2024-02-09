الخليج اليوم .. أسواق الخليج تغلق على تباين والمؤشر السعودي يصعد للجلسة السادسة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق، اليوم الخميس، بعد أن رفضت إسرائيل مقترح حركة حماس لوقف إطلاق النار، بينما صعد المؤشر السعودي للجلسة السادسة على التوالي بفضل نتائج أعمال قوية.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.3%، مدفوعا بارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.8%، في حين كسب سهم البنك السعودي الأول (ساب) أكثر من 3% بعد الإعلان عن ارتفاع قوي في صافي الربح السنوي، وفقاً لـ"رويترز".

ومن بين الرابحين الآخرين، قفز سهم مجموعة صافولا أكثر من 6%، بعد يوم من إعلان خطط لتوزيع كامل حصتها البالغة 34.52 % في شركة الألبان الإقليمية المراعي على المساهمين المؤهلين.

وسيسبق الصفقة إصدار حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال (1.60 مليار دولار) من شأنها أن تساعد في تعزيز مكانة الشركة، بما في ذلك سداد الديون وتمكين توزيع أسهم المراعي، وهي أكبر شركة منتجات ألبان في الشرق الأوسط.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.1%، متأثرا بهبوط سهم شركة سالك لخدمات التعرفة المرورية 2.7%، في حين انخفض سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.6%.

وأعلنت شركة المرافق عن ارتفاع صافي أرباح الربع الرابع، بينما سجلت انخفاضا في الأرباح على أساس فصلي.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1%.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، عند ما يزيد قليلا عن 79 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت لليوم الثالث على التوالي أمس الأربعاء مدفوعة برفض إسرائيل مقترح حماس لوقف إطلاق النار في غزة.

وخسر المؤشر القطري 0.3% متأثرا بهبوط سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.4%.