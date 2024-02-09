شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى: انتشال 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل المهدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى، انتشال 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل ولاية المهدية.

وأوضح الحرس الوطنى ـفى بيان لهـ أن مركبا كان يحمل على متنه 29 مهاجرا أفريقيا أبحروا خلسة تعرض للغرق، مضيفا أن أحد مراكب الصيد الساحلى تمكن من إنقاذ اثنين فيما انتشلت وحدات الحرس الوطنى 13 جثة، تم إيداعها بالمستشفى الجامعى بالمهدية.

وأشار الحرس الوطنى إلى أن عمليات البحث عن المفقودين لاتزال متواصلة حتى الآن.