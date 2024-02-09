شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية-أوروبية حول التطورات الأخيرة بمنطقة الساحل الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبى المكلفة بشؤون منطقة الساحل الأفريقى، إيمانويلا كلوديا ديلرى، التطورات الأخيرة التي تشهدها هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاها عطاف، اليوم، من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان. وأوضح البيان أن الطرفين بحثا جهود الجزائر الرامية إلى تعزيز الحلول السلمية لتسوية الأزمات والنزاعات، بهدف تعزيز السلم والاستقرار بالفضاء الساحلي الصحراوي.

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