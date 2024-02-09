شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: لا بدّ من اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، والحاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة نحو حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جوتيريش في نيويورك أمس الخميس قال فيه: "الوضع في غزة يزداد سوءًا، فبالإضافة إلى الموت والدمار الناجمين عن العمليات العسكرية، فإن المجاعة والمرض يعصفان بالفلسطينيين في غزة". عرقلة دخول المساعدات وأفاد الأمين العام بأن عمليات الأمم المتحدة الإنسانية ما تزال تواجه المنع من الوصول والتأخير والعراقيل ومخاطر متعددة بما فيها إطلاق النيران.

وتابع: إحدى قوافلنا تعرضت لأضرار بسبب المدفعية البحرية الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولم تصل سوى 10 قوافل مساعدات من أصل 61 قافلة كان مقررًا لها التوجه إلى الشمال في يناير. الوضع في رفح وبشأن الوضع في رفح، جدد الأمين العام الإعراب عن القلق بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينوي التركيز في المرحلة التالية على رفح التي تكتظ الآن بنصف سكان غزة بلا مكان يذهبون إليه.

ودعا أنطونيو جوتيريش إلى ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.