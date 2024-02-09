شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: استمرار مفاوضات الهدنة فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربى في مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية: ندعم إسرائيل بمزيد من الأموال بشأن أمنها وأكد ضرورة حماية المدنيين فى قطاع غزة.

وتابع: المفاوضات مستمرة بشأن اطلاق سراح المحتجزين واتفاق الهدنة فى قطاع غزة

كما اكد على احترامه الكامل للسيادة العراقية وأنه يجرى مناقشات مع بغداد بشأن تمركز القوات الامريكية، مشيرا إلى ان وزير الخارجية انتونى بلينكن أعرب عن قلق الولايات المتحدة بشأن اى عملية فى رفح جنوبى قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.