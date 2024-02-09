شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع التشاورى بالرياض يشدد على اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الاجتماع الوزاري التشاورى الذى عقد في الرياض اهم مخرجات الاجتماع، وهى : قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الاراضى الفلسطينية المحتلة

التشديد على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين

نرفض بشكل قاطع كل عمليات التهجير القسرى في قطاع غزة

التشديد على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

دعم أونروا وحث كل الداعمين لها على القيام بدورهم تجاه الالجئين الفلسطينيين

ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فورى وتام لإطلاق النار

ضرورة رفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

التشديد على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.