شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى: ضربات واشنطن ضد الميليشيات فى العراق لن تكون الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة ضد الميليشيات الموالية لإيران في العراق، لن تكون الأخيرة في سلسلة ردود الفعل على الهجوم الذى أودى بحياة ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج -في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" الخميس- إن الولايات ستحاسب الجهة المنفذة للهجوم على القوات الأمريكية في الأردن. وأضاف المسؤول الأمريكي أن "الضربات تمثل رسالة واضحة للميليشيات ولإيران بأنه حان الوقت لوقف هذه الهجمات"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى أي تصعيد في المنطقة. وأكد أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية نفسها وحماية القوات الأمريكية في أي مكان، سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة العراقية لديها المسؤولية لحماية كل جنود التحالف الدولي الموجودين على أراضيها لأنهم هناك بدعوة منها، وهي لديها المسؤولية للتنسيق معنا من أجل حمايتهم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز