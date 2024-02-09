شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يوجه رسالة تضامن ودعم لأهل غزة.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة تضامن ودعم إلى أهل قطاع غزة، وأعرب عن تأييده الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام في نيويورك أمس الخميس، قال فيه: "رسالتي لأهل غزة هي رسالة تضامن والتزام تامين، تضامن مع كل هؤلاء الذين يعانون، والتزام ببذل قصارى جهدنا لتعبئة منظومة الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة الممكنة، وفي الوقت نفسه مواصلة المناصرة العالمية النشطة للغاية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والتسوية". تأييد دعوى جنوب إفريقيا وعن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، قال جوتيريش: "أولًا وقبل كل شيء، نحن ندعم محكمة العدل الدولية دعمًا كاملًا، ونسعى إلى أن تكون المحكمة هي الكيان المناسب لإبداء رأيها بشأن هذه القضايا".

وأضاف: "نؤيد بالكامل قرارات محكمة العدل الدولية، ونعرب بوضوح عن ضرورة تنفيذ جميع تلك القرارات، ولديّ ثقة كاملة في أن المحكمة ستكون قادرة على التصرف إذا لم تُنفذ تلك القرارات بشكل صحيح".