شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستهدف المستشفيات.. شهيد في مجمع ناصر ونفاد الأكسجين من "الأمل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني وأصيب آخرون يوم الخميس، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأطلقت المسيرة النار على مجموعة من الفلسطنيين الذين اعتلوا الطابق العلوي في مجمع ناصر الطبي، في محاولة منهم للوصول إلى شبكة الإنترنت، في ظل صعوبة الاتصالات والتواصل، ما أدى لاستشهاد أحدهم، وإصابة آخرين. نفاد الأوكسجين من مستشفى الأمل وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، نفاد الأوكسجين بشكل كامل منذ أيام، محذرة من تهديد ذلك لحياة الجرحى في مستشفى الأمل التابع لها، وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية، إذ توقف العمل تمامًا في قسم الجراحة.

وأفادت الجمعية بأن مخزون الوقود في مستشفى الأمل سينفد خلال 4 أيام فقط، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بإدخال الأوكسجين والمستلزمات الطبية، والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى.

وأضافت أن القصف العنيف وإطلاق النار المتواصل من قبل العدوان الإسرائيلي، في محيط مستشفى الأمل، أدى إلى أضرار مادية في مبنى المستشفى، ما يهدد سلامة المرضى والطاقم الطبي.