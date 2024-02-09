أهالي المحتجزين الإسرائيليين يطلبون الاجتماع مع نتنياهو و"كابينت" الحرب لمعرفة مصير ذويهم في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن أهالي المحتجزين بعثوا برسالة إلى أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة "كابينيت الحرب" ونتنياهو يطالبون فيها بالاجتماع بهم.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن أهالي وذوي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة يطلبون من "كابينيت الحرب" معرفة مصير ذويهم ومستقبل المفاوضات مع الحركة الفلسطينية بشأنهم.
وفي السياق نفسه، نقلت إسرائيل ما يزيد على 350 جثة من غزة منذ بداية الحرب على القطاع للتحقق ما إذا كان من بينهم محتجزون، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نقلت إسرائيل نحو 350 جثة من القطاع للتحقق مما إذا كانوا محتجزين إسرائيليين.
وفي الثلاثين من الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بدفن مئات الجثامين العائدة لمواطنين فلسطينيين في مقبرة جماعية في مدينة رفح، وذلك بعدما "قامت إسرائيل بسرقتها من مناطق متفرقة من قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي في قطاع غزة، بأن الجيش الإسرائيلي نبش آلاف المقابر في التفاح شرق غزة وسرق منها 150 جثمانا، وقال المكتب في بيان: "جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه الجريمة هي نبش جيش الاحتلال لقرابة 1,100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق مدينة غزة".
وأضاف: "حيث قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها، وامتهنت كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.