الرئاسة المصرية تؤكد استمرار العمل المشترك مع الجانب الأمريكي للتوصل للتهدئة في غزة

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وشددت القاهرة في بيان الرئاسة المصرية على أن "بلادها ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع، لكن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، الذي تكرر 4 مرات، حال دون إدخال المساعدات، وبمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور، بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع".
وأشار البيان إلى التوافق التام بين الطرفين المصري والأمريكي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما بشأن العمل على إرساء السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف بايدن: "أضغط بقوة الآن من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في غزة". وذلك خلال كلمة له غير معلن عنها، ألقاها اليوم الجمعة، حول تقرير المدعي الخاص بشأن تعامل بايدن مع الوثائق السرية.
6 فبراير, 13:39 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.