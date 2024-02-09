شكرا لقرائتكم خبر عن بالدبابات.. الاحتلال يقتحم مستشفى الأمل في غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مساء اليوم، مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد حصار استمر نحو ثلاثة أسابيع، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف أسفر خلال الأيام الماضية عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين في محيط المستشفى.وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاتصالات بالكوادر الطبية داخل مستشفى الأمل انقطعت، لافتًا إلى أنه يوجد داخل المستشفى المئات من الجرحى والمرضى والنازحين.أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 340 من الكوادر الطبية أثناء انتشالهم للشهداء والجرحى، واقتحام المستشفيات والمراكز الصحية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ126 على التوالي.وأفادت الوزارة أن الاحتلال اعتقل خلال العدوان 99 من الكوادر الطبية، ودمر 123 سيارة إسعاف أثناء محاولتها انتشال الشهداء والجرحى.