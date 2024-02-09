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العدوان على غزة.. الاحتلال يقتل 340 كادرا طبيا أثناء انتشال الجرحى

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 340 من الكوادر الطبية أثناء انتشالهم للشهداء والجرحى، واقتحام المستشفيات والمراكز الصحية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ126 على التوالي.
وأفادت الوزارة أن الاحتلال اعتقل خلال العدوان 99 من الكوادر الطبية، ودمر 123 سيارة إسعاف أثناء محاولتها انتشال الشهداء والجرحى.

العدوان على غزة

أشارت إلى أن عمليات انتشال الشهداء من تحت ركام المنازل متوقفة منذ فترة طويلة لعدم توفر الآليات والوقود المشغل لها، وباتت مهمة الحصول على أحياء من بين سبعة آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة مستحيلة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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