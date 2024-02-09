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شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. الاحتلال يقتل 340 كادرا طبيا أثناء انتشال الجرحى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 340 من الكوادر الطبية أثناء انتشالهم للشهداء والجرحى، واقتحام المستشفيات والمراكز الصحية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ126 على التوالي.
وأفادت الوزارة أن الاحتلال اعتقل خلال العدوان 99 من الكوادر الطبية، ودمر 123 سيارة إسعاف أثناء محاولتها انتشال الشهداء والجرحى.
وأفادت الوزارة أن الاحتلال اعتقل خلال العدوان 99 من الكوادر الطبية، ودمر 123 سيارة إسعاف أثناء محاولتها انتشال الشهداء والجرحى.