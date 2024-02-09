شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر.. تصعيد القتال في رفح سيمثل تحولا مدمرا آخر والان نبدء بالتفاصيل

التصعيد العسكري في رفح

أخبار متعلقة جنسيات مختلفة.. المغرب يعلن إنقاذ 57 مهاجرًا غير شرعي العدوان على غزة.. الاحتلال يقتل 340 كادرا طبيا أثناء انتشال الجرحى

الاحتلال يستهدف المستشفيات.. شهيد في مجمع ناصر ونفاد الأكسجين من "الأمل"#فلسطين | #غزة | #اليومhttps://t.co/2q5FPxEQsf— صحيفة اليوم (@alyaum) الاحتلال يستهدف المستشفيات.. شهيد في مجمع ناصر ونفاد الأكسجين من "الأمل"#فلسطين | #غزة | #اليومhttps://t.co/2q5FPxEQsf — صحيفة اليوم (@alyaum) February 9, 2024

حرب غزة

الدمام - شريف احمد - حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، من أن تصعيد القتال في رفح سيمثل تحولا مدمرا آخر في حرب غزة.وبينت أن التقارير تفيد بأن الحرب أودت بحياة أكثر من 27 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من خطورة التصعيد العسكري في محافظة رفح الجنوبية في قطاع غزة.ولفتت إلى نزوح أكثر من 600 ألف طفل وأسرهم إليها، داعيةً إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، والإفراج الآمن والفوري عن جميع الرهائن.وأكدت أن آلاف المدنيين قد يلقون حتفهم بسبب استمرار أعمال العنف أو نقص الخدمات الأساسية وانقطاع المساعدات الإنسانية.وشددت على ضرورة حماية المستشفيات والملاجئ والأسواق وشبكات المياه المتبقية في غزة واستمرارها في العمل.