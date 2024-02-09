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الأمم المتحدة تحذر.. تصعيد القتال في رفح سيمثل تحولا مدمرا آخر

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، من أن تصعيد القتال في رفح سيمثل تحولا مدمرا آخر في حرب غزة.
وبينت أن التقارير تفيد بأن الحرب أودت بحياة أكثر من 27 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

التصعيد العسكري في رفح

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من خطورة التصعيد العسكري في محافظة رفح الجنوبية في قطاع غزة.

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الاحتلال يستهدف المستشفيات.. شهيد في مجمع ناصر ونفاد الأكسجين من "الأمل"#فلسطين | #غزة | #اليومhttps://t.co/2q5FPxEQsf— صحيفة اليوم (@alyaum)

حرب غزة

وأكدت أن آلاف المدنيين قد يلقون حتفهم بسبب استمرار أعمال العنف أو نقص الخدمات الأساسية وانقطاع المساعدات الإنسانية.
وشددت على ضرورة حماية المستشفيات والملاجئ والأسواق وشبكات المياه المتبقية في غزة واستمرارها في العمل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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