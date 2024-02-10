شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى سابق: الشعب الأمريكى غير راض عن العدوان على الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التوافق المصرى الأمريكى لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع، نجاح للسياسة الخارجية المصرية التى استطاعت أن تستوعب سياسة أمريكا، حيث أن سياسة الأخيرة بها تضارب وتراعى الناحية الإنسانية تحت ضغوط.

وأضاف جمال بيومى خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الشعب الأمريكى غير راضى عن العدوان على الشعب الفلسطينى وبين انحياز أمريكا الكامل لإسرائيل سواء بالسلاح أو المعلومات، وكانت ستعلن إفلاسها منذ أسبوعين ومستدينة مرتين ونصف ناتجها القومى ومع ذلك تعطى أولوية لإسرائيل.

تابع جمال بيومى، هنا يأتى دور السياسة الخارجية المصرية، وأنها تستطيع أن تقيم حوار استراتيجى مهم، ومصر نجحت منذ فترة طويلة هى والولايات المتحدة أن يدركا أنه لا يستطيع أحد الطرفين الاستغناء عن الآخر، وبالتالى هناك الحوار الاستراتيجى.