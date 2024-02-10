الإمارات تعلن التصدي لهجمات سيبرانية نفذتها "تنظيمات إرهابية"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية - وام، بأنه "تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية والتي تمكنت من التصدي باحترافية وكفاءة واستباقية لهذه الهجمات السيبرانية الإرهابية الفاشلة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته".

وذكر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، في بيان له، أنه "تم تحديد هوية هذه التنظيمات الإرهابية وموقع إطلاق هجماتها السيبرانية والتي تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني".

6 مايو 2023, 10:44 GMT

وأكد البيان أن "دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية رقمية فائقة التطور قادرة على التعامل بمرونة عالية مع الهجمات السيبرانية والتصدي لها في وقت قياسي".

يأتي ذلك بعد أن طالب مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، مؤخرا، جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات ‏بأخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية، تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية.‏